Si ributta in mare il cinquantenne soccorso da Alessandro Gallo

TRIESTE – Era già stato soccorso dopo essersi gettato in mare in pieno inverno. Lo aveva recuperato il giovane Alessandro Gallo, nuotando per duecento metri nell’acqua gelida e guadagnandosi per questo la medaglia del Comune. Oscure erano rimaste le circostanze di quello che si credeva un incidente, e che ora appare come un palese tentativo di suicidio, reiterato il 5 gennaio sulle rive. Lo rende noto il quotidiano Trieste Prima, dichiarando che l’uomo risulta in cura al dipartimento di salute mentale dell’Asuits, e che il suo secondo disperato gesto è stato vanificato dall’intervento di un gommone dei canottieri del Saturnia, con l’aiuto dei carabinieri e del 118 che l’ha trasportato all’ospedale di Cattinara.