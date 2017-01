Alla Salus parte il servizio di accettazione online per gli esami di laboratorio

TRIESTE - Dopo la consultazione dei ‘referti online’, la Salus ha creato un nuovo servizio telematico che permetterà di abbreviare le code per l’accettazione, per il momento solo riguardo alla parte relativa agli esami di laboratorio.



Laboratorio Online

Il servizio permetterà di effettuare accettazioni e pagamenti per gli esami di laboratorio privati sul sito www.salustrieste.it, e in seguito all’accettazione sarà sufficiente presentarsi all’orario di prelievo senza appuntamento alla Salus o allo Studio Biomedico di via Gallina, Roiano, Muggia, Opicina, Gorizia e Monfalcone.

Per chi usufruirà del servizio sarà applicato uno sconto del 5% sulle prestazioni private, che già in alcuni casi si rivelano meno costose delle convenzionate.



Tecnologia sicura

La MEDarchiver S.r.l. si è occupata dello sviluppo di questa innovazione. Si tratta di un’azienda leader nel settore ‘Hospital Information and Communication Systems (HICT)’ con sede a Trieste, che ha operato al fine di garantire la tutela della privacy del paziente e la sicurezza dei dati bancari durante la transazione.

Le vie di accesso tradizionali saranno mantenute e non subiranno trasformazioni.



Referti online

«Il successo con cui è stato accolto il servizio di scarico dei referti on-line, - afferma Guglielmo Danelon, amministratore delegato del Policlinico Triestino S.p.A., società che gestisce le strutture - utilizzato dal 50% dei nostri utenti (69.000 referti scaricati nel 2016), ci ha convinti a seguire l’esempio di quanti utilizzano i mezzi informatici per semplificare l’accesso ai loro servizi. C’è voluto del tempo per riuscire a sviluppare la procedura dal punto di vista informatico e mettere a punto un sistema sicuro e affidabile. Ma ora siamo finalmente pronti a lanciare questo nuovo servizio che, siamo certi, diventerà presto un’abitudine consolidata tra i pazienti. E in tempi brevissimi, speriamo già entro la fine del mese, contiamo di estendere le procedure on-line anche a tutte le specialità ambulatoriali».