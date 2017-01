Centrale di produzione di Marijuana in appartamento: arrestati padre e figlio

TRIESTE - Padre e figlio, 61 e 27 anni, gestivano una vera e propria centrale di produzione di marijuana negli stessi appartamenti dove saranno relegati agli arresti domiciliari. Due triestini, C.A e C.G., avevano installato nelle loro abitazioni un ambiente attrezzatissimo, con camere di coltivazione (con 10 piante alte 20 centimetri), lampade uv, box di essiccamento, fertilizzanti, termometri, sminuzzatori, bilancini e buste per il confezionamento. Già pronto allo smercio e suddiviso in apposite razioni, circa un chilogrammo di marijuana, oltre che 170 euro di guadagni in contanti.



Tutto per una lite

La scoperta è avvenuta il 5 gennaio, in seguito alla segnalazione provocata da una lite in un appartamento nella zona tra Roiano e Gretta. I Carabinieri, durante il sopralluogo hanno immeditamente percepito un odore inequivocabile provenire da un altro appartemento del condominio, da cui è scattata un’indagine e una perquisizione a opera delle Stazioni di Scorcola e via dell’Istria, in collaborazione con i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e del Nucleo Operativo della Compagnia di via Hermet.

Dopo essere stati accompagnati in caserma, i colpevoli sono stati destinati agli arresti domiciliari dal PM Federico Frezza che ha coordinato l’attività dell’Arma.

Il "Laboratorio" (© Comando provinciale Carabinieri Trieste)