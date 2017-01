Richiedente asilo afghano arrestato per tentato omicidio di un connazionale

TRIESTE - Un ragazzo afghano di 22 anni, con iniziali J.A., è stato arrestato nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 gennaio per aver tentato di uccidere un suo connazionale. Il ragazzo giaceva a terra con una profonda ferita da arma da taglio al costato ed è stato trovato dai Carabinieri in via Giulia nei pressi del Giardino Pubblico in seguito a una chiamata al 112. I sanitari del 118 l’hanno prontamente soccorso e non si trova in pericolo di vita.



Richiedenti asilo e criminalità

Entrambi richiedenti asilo, i due giovani hanno litigato animatamente fino al folle gesto di uno dei due, che è stato trovato dalle autorità (anch’esso lievemente ferito) mentre tentava di nascondersi. Il reperimento del colpevole è stato possibile grazie a uno stretto monitoraggio dell’ambiente dei richiedenti asilo, portato avanti dal nucleo investigativo dei Carabinieri in seguito alle precise disposizioni ministeriali.

L’accusato di tentato omicidio si trova ora in stato di fermo di indiziato di delitto, a disposizione del PM Federico Frezza.