Nuovo corso di Kickboxing Hmd: due lezioni di prova gratuite

TRIESTE - Martedì 17 gennaio, nella palestra della scuola Biagio Marin in via Marco Praga 6, avrà inizio un nuovo corso di Kickboxing Hmd organizzato dall’Aptpl, (Associazione professionale triestina Polizia locale). I partecipanti hanno diritto a due lezioni di prova gratuite.

Il Kickboxing Hmd è un’arte marziale coreana, la sigla Hmd sta per Hwal Moo Do, letteralmente ‘la via che insegna a proteggere la vita’ e comprende infatti un gran numero di tecniche di autodifesa, che permettono al praticante di affrontare un reale scontro fisico. L’allenamento contempla la preparazione tecnica (colpi di braccia e gambe, calci al volo, forme, combattimento in piedi, a terra e misto MMA, difesa personale), e la

preparazione fisica (stretching, potenziamento muscolare, circuiti, acrobatica).



L’istruttore

L’istruttore sarà Alessandro Ceci dell’Associazione Italiana HMD Hwal Moo Do e Korean Dragon (affiliata Coni), detentore di 7 titoli mondiali a soli 19 anni. Nonostante la giovane età Alessandro pratica kickboxing da 13 anni e combatte a livelli agonistici nazionali ed internazionali da ben 10 anni. Già istruttore di un corso per bambini a Roma, si è di recente trasferito a Trieste, dove ha deciso di aprire un altro percorso formativo, stavolta per ragazzi e adulti dai 14 anni in su.

Tra le vittorie di Alessandro ricordiamo quella ai campionati del mondo WTKA di Massa Carrara 2012 (semi-contact), al WAKO Irish Open 2012 (semi-contact), ISKA U.S Open 2013 (semi-contact e light-contact) e Eastern Taekwondo Open Championship, Washington 2008.



Orari e informazioni

Il corso prevede 2 lezioni di 1 ora a settimana (mediamente 8 lezioni al mese), il martedì e il giovedì dalle 20.45 alle 21.45. Le lezioni si svolgeranno nella palestra della scuola Biagio Marin, in via Marco Praga n.6. Nel programma è compresa una parte specifica per l’autodifesa femminile.

Per informazioni:

Telefono: +393331701850 +393921262275

E-mail: a.p.t.polizia.locale@gmail.com alexceci9797@live.it