Aggressioni, autolesionismo, guida pericolosa: episodi legati all’alcool all’inizio del 2017

TRIESTE - Già dal primo giorno del 2017 a Trieste hanno iniziato a verificarsi situazioni potenzialmente pericolose e legate a un consumo di alcolici eccessivo e irresponsabile. Oltre alle ben note risse e svenimenti per coma etilico, la Polizia Locale rende noto il 9 gennaio un episodio di ubriachezza molesta, uno dei tanti che ha avuto luogo la notte di Capodanno e che che ha visto protagonista un ragazzo afghano di 24 anni, K.I., all’una del mattino alla base del Molo Audace. Camminava con un amico, malsicuro sulle gambe per l’elevato tasso alcolico, sbandava pericolosamente in prossimità del mare, allarmando dei passanti che hanno avvertito la Polizia Locale.



Insulti e autolesionismo

Alla vista degli agenti, Il ventiquattrenne ha avuto una reazione inconsulta e aggressiva, con insulti e minacce, tentando di colpire chiunque cercasse di calmarlo. Una volta accompagnato in caserma sono iniziati gli atti autolesionistici: K.I. ha iniziato a picchiare violentemente la testa contro il muro, fingendo malori e lasciandosi cadere a terra pur di non lasciarsi identificare della autorità.

Alla fine, pur continuando a insultare gli agenti di polizia, l’uomo ha acconsentito all’identificazione, ed è stato denunciato per manifesta ubriachezza, oltraggio, violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.



Guida in stato di ebbrezza

Un altro episodio, più recente ma legato comunque a un eccessivo consumo di alcol, riguarda un triestino del 1974, con iniziali A.S., già noto alle forze dell’ordine, che guidava con una pericolosa andatura a zigzag in zona Campi Elisi: un atto che avrebbe potuto costare la vita ai guidatori provenienti in direzione opposta. Trovato positivo all’alcoltest dalla Polizia di Stato, l’uomo è stato denunciato, gli sono stati ritirati il libretto e la patente e l’auto è stata sequestrata.