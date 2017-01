A Trieste nuovi incarichi e trasferimenti per la Polizia

TRIESTE - Trasferimenti e nuovi incarichi di dirigenti e funzionari alla Questura di Trieste. Come riporta l'Ansa: Marco Calì ha lasciato la dirigenza della squadra mobile per dirigere quella di Genova, lo sostituisce il primo dirigente Giovanni Cuciti, che era al comando di quella di Crotone. Proveniente dall'ufficio ordine pubblico del dipartimento della pubblica sicurezza di Roma, Gianluigi Manno subentra nella direzione della Divisione Anticrimine della Questura a Michele Parisi, in quiescenza. Ha inoltre lasciato Trieste per Genova Ivan Currà, mentre è arrivata da Enna Giada Giovanna Pecoraro. Assegnato alla Questura anche Dario Russo proveniente dalla polfer, reparto dove è stata assegnata Antonella Cargnelutti. Il primo dirigente Marco Bonato ha lasciato il compartimento polfer del Friuli Venezia Giulia di Trieste e da oggi, com precisa l'Agenzia, dirige la locale Scuola allievi agenti, il cui ex direttore Giorgio D'Andrea è andato alla Scuola Polgai di Brescia.