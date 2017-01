Muggia: Scomparso Antonino Sgroi, di 80 anni. L’appello della figlia

MUGGIA - Antonino Salvatore Sgroi, di 80 anni, non fa più ritorno a casa dal 5 gennaio, dopo essere uscito a bordo della sua auto, una Renault Clio Rossa targata DF 300 SW. L’appello è lanciato dalla figlia Anna Maria, che ha presentato denuncia per scomparsa alla Tenenza CC di Muggia.

Il signor Sgroi ha ottant'anni (classe 1937) ed è residente e abitante a Muggia in Via Dei Fonditori.

Non si ha notizia di come fosse vestito, ma ha lasciato a casa il cellulare, il portafoglio con tutti i documenti e il denaro, il bancomat e le medicine (per patologie piuttosto importanti).

Le ricerche fino ad ora attivate, in territorio nazionale e nella vicina repubblica Slovena non hanno dato esito.

Invitiamo chiunque avesse informazioni o lo avesse visto dopo quella data a contattare il Comando Tenenza dei Carabinieri di Muggia allo 040/3369900.





Antonino Sgroi (© Comune di Muggia)