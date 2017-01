Gdf: Il generale Giuseppe Bottillo diventa il nuovo comandante regionale

TRIESTE - Passaggio di consegne nella Guardia di finanza: il generale di divisione Giuseppe Gerli cede il posto al generale di Brigata Giuseppe Bottillo, che diventa il nuovo comandante Regionale del Friuli Venezia Giulia.

La cerimonia ha avuto luogo nella Caserma Campo Marzio di Trieste alla presenza del comandante in seconda del Corpo e comandante interregionale dell’Italia Nord-Orientale, Generale di Corpo d’Armata Flavio Zanini. Ha partecipato anche una rappresentanza del personale in servizio nella Regione e dell’Associazione Nazionale dei Finanzieri d’Italia (militari in congedo). Nel corso della cerimonia il generale Gerli, ora destinato a diventare comandante regionale Emilia Romagna, ha ricordato i risultati conseguiti dalla Gdf durante la sua permanenza al comando.



Biografia

Il generale Bottillo proviene da Roma, dove ricopriva l’incarico di Comandante del Nucleo Speciale Polizia Valutaria. Entrato in Accademia nel 1983, nel corso della carriera, ha comandato Reparti e Gruppi Investigativi impegnati in attività di Polizia Tributaria e lotta alla criminalità organizzata, è stato Capo Ufficio del Comando Generale della Guardia di Finanza, ha ricoperto anche incarichi di comando alle sedi di Venezia e Como. È Laureato in «Giurisprudenza» e «Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria»; è Docente Titolare presso l’Accademia e la Scuola di Polizia Tributaria del Corpo.