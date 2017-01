Nuovo master universitario in “Cure palliative”

TRIESTE - Verrà presentato l’ 11 gennaio 2017 il nuovo Master universitario attraverso un convegno intitolato "Cure Palliative: Percorsi di cure per il futuro".

L'evento si svolgerà presso l’Aula Magna «Rita Levi Montalcini» dell’Ospedale di Cattinara, in Strada di Fiume 447 a Trieste, con inizio alle 14, si veda il programma allegato.



Cosa sono le cure palliative

Le problematiche e i bisogni dei pazienti affetti da patologia cronica degenerativa e dei loro familiari sono molteplici e spesso iniziano molto tempo prima della fase di fine vita. I malati di cancro, in particolare, nonostante i continui progressi nel campo della prevenzione, della diagnosi precoce e della terapia, muoiono in circa la metà dei casi per effetto del tumore entro 5 anni dalla diagnosi. È in quest’ambito che si collocano le cure palliative, ovvero l'insieme degli interventi di cure globale rivolti sia alla persona malata sia ai familiari e più in generale ai care-givers, espletate da professionisti esperti e dedicati, con il fine di migliorare la qualità della vita.



Per evitare terapie aggressive

Negli ultimi anni un crescente numero di evidenze scientifiche ha confermato l’utilità di un approccio integrato precoce non solo in termini di qualità ma di quantità di vita nei pazienti con malattia tumorale avanzata e metastatica. Questa modalità di presa in carico, oltre a essere vantaggiosa per il singolo malato, facilità la continuità assistenziale, favorendo un passaggio meno traumatico e più graduale dal trattamento attivo alla palliazione, ed è proposta come indicatore di efficacia per evitare terapie sproporzionate (aggressive) a fine vita oltre a permettere una riduzione dei costi grazie a una più corretta allocazione delle risorse disponibili.

Il Master viene realizzato grazie al contributo della Fondazione CRTrieste.

Programma della presentazione è visibile qui.