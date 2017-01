Al “Rossetti”, Paolo Valerio mette in scena “Il deserto dei Tartari” di Buzzati

TRIESTE – ‘Il deserto dei Tartari’ di Dino Buzzati arriva al Rossetti in un adattamento di Paolo Valerio, che ne è anche interprete. Il debutto sarà mercoledì 11 gennaio alle 20.30 per la Stagione Prosa del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, con repliche fino a domenica 15.

La scrittura di Buzzati sarà protagonista, tanto che alcune pagine e frasi saranno proiettate sullo sfondo, mentre l’azione scenica darà emozioni e corpo a un tema universale: la fuga dal tempo. Una sensazione di impasse e immobilità, la sensazione di vivere in attesa di qualcosa del cui arrivo non abbiamo certezza (i ‘Tartari’ che danno il titolo al libro).



Il libro

La trama è ben conosciuta: il protagonista Giovanni Drogo è un giovane tenente che prende servizio alla Fortezza Bastiani, in attesa del fatidico arrivo dei nemici, che sopraggiungeranno solo dopo decenni e lo troveranno vecchio e malato, con alle spalle una vita sprecata in alienanti rituali di vita militare. L’adattamento di Paolo Valerio, invece, ribalterà parzialmente il finale e la prospettiva della storia, dando spazio al risvolto più propositivo dell’opera, che in molti casi (come nel film di Zurlini del 1976) è stata univocamente proposta in un’aura di pessimismo.



Lo spettacolo

L’ allestimento di Valerio si avvale di scenografie ispirate ai disegni dello stesso Buzzati e delle musiche di Antonio Di Pofi. Sarà interpretato da Alessandro Dinuzzi, Simone Faloppa, Emanuele Fortunati, Aldo Gentileschi (fisarmonica), Marina La Placa (theremin), Marco Morellini, Roberto Petruzzelli, Stefano Scandaletti, Paolo Valerio. Ha curato i movimenti di scena Monica Codena, le scene sono di Antonio Panzuto, i video di Raffaella Rivi ed i costumi di Chiara Defant. Ha composto le musiche originali Antonio Di Pofi, le luci sono di Enrico Berardi, le immagini dello spettacolo sono tratte dai quadri di Dino Buzzati. Lo spettacolo è dedicato ad Almerina Buzzati. È una produzione del Teatro Stabile del Veneto.



Informazioni e orari

Il deserto dei Tartari debutta mercoledì 11 e replica fino a sabato 14 gennaio alle ore 20.30; domenica 15 gennaio si tiene la pomeridiana alle 16 alla Sala Assicurazioni Generali, per la Stagione Prosa del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Per abbonamenti ‘con le stelle’ e per i posti ancora disponibili ci si può rivolgere presso tutti i punti vendita dello Stabile regionale, i consueti circuiti o accedere attraverso il sito www.ilrossetti.it alla vendita on line. Ulteriori informazioni al tel 040-3593511.