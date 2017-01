Rapina in via Settefontane: vittima una settantenne

TRIESTE - Rapinata il giorno dell’epifania in via Settefontane da un uomo giovane, di cui purtroppo non si conoscono altri segni particolari. La vittima, una signora di 70 anni, era in visita a un’amica e stava tornando a casa nel tardo pomeriggio quando è stata spinta violentemente alle spalle e, una volta a terra, scippata della borsetta che per fortuna conteneva pochi euro e qualche oggetto di poco valore.

La modalità non sembra quella di una rapina premeditata ma di un gesto improvvisato e poco lucido, da cui una delle piste possibili che ricondurrebbe l’accaduto a una situazione di tossicodipendenza.