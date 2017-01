Torrenti, l'accoglienza impone comportamenti adeguati

TRIESTE - «L'accoglienza si coniuga ai comportamenti di chi viene ospitato che non deve mai violare le nostre leggi.

Siamo consapevoli dei gravi problemi che costringono le persone ad emigrare ma ci sono regole che valgono per tutti». Queste le parole dell'assessore regionale alla Solidarietà del Friuli Venezia Giulia, Gianni Torrenti, il quale ha partecipato assieme alla presidente Serracchiani all'incontro che si è tenuto in Prefettura a Trieste alla presenza, fra gli altri, dei sindaci Furio Honsell (Udine), Alessandro Ciriani (Pordenone), Ettore Romoli (Gorizia), dell'assessore alle Politiche sociali del Comune di Trieste, Carlo Grilli, e del presidente regionale dell'Anci, Mario Pezzetta.



Anche Torrenti ha sottolineato l'importanza dell'accordo a livello nazionale fra Anci e ministero dell'Interno per un

coinvolgimento di un maggior numero di Comuni nella distribuzione delle quote di migranti, al fine di evitare e prevenire le grandi concentrazioni nelle città così come nei piccoli paesi.

«In questo rapporto fra Stato centrale ed Enti locali - ha concluso Torrenti - è essenziale un coordinamento costante ed armonico che colleghi le Prefetture ai Sindaci. A tal fine la Regione, con tutti gli strumenti di cui dispone, è pronta a favorire ed agevolare questo dialogo».