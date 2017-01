FI: Piccin, dalla riforma sanitaria nessun miglioramento (© )

TRIESTE - «Se questi sono gli esiti della riforma sanitaria c'è ben poco da essere ottimisti, nonostante l'assessore Telesca continui a dire che va tutto bene». Mara Piccin, consigliera regionale di Forza Italia, commenta così le lunghe file ai Pronto Soccorso patite dai cittadini durante il periodo delle feste natalizie. Nell'annunciare un'interrogazione, la Piccin pone una domanda fondamentale: «A più di due anni dalla riforma, perché non sono ancora a regime i servizi sanitari territoriali? Appare evidente che una persona che ha bisogno di assistenza sanitaria, il cui medico curante non sia in servizio, con l'allarme meningite in corso, non trova altro riparo che il Pronto Soccorso».



«Era noto inoltre - prosegue la consigliera - che ci sarebbe stato un picco negli accessi: perché non è stato fatto nulla per evitare i disagi documentati in questo periodo? Ormai è evidente ai cittadini che la riforma è un flop clamoroso e mentre l'assessore Telesca continua a trincerarsi dietro un 'Va tutto bene, stiamo lavorando', la realtà è profondamente diversa. Anche i famosi Centri di assistenza primaria non sono ancora pienamente operativi in tutto il territorio regionale e i cittadini ne pagano le conseguenze in termini di lunghe attese e disservizi».



«Chiederò all'assessore - conclude la Piccin - se e quando l'efficace ed efficiente 'sistema Telesca' di assistenza sanitaria territoriale vedrà la luce o se resterà la solita promessa non mantenuta».