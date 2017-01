Trenitalia taglia due Intercity tra Trieste e Mestre

TRIESTE - La Divisione Passeggeri Long Haul di Trenitalia ha soppresso i due Intercity 734 e 735 Mestre-Trieste e Trieste-Mestre dal prossimo 16 gennaio. «I due treni verranno sostituiti con bus – sostiene il Comitato pendolari – presumibilmente viaggeranno vuoti in considerazione della durata infinita del viaggio: basti pensare che IC535 verrà sostituito da un bus, che dopo un viaggio estenuante (partenza alle ore 5.50 da Mestre) arriverà a Monfalcone alle 8.29 (anziché alle 7.21 dell’Ic) e a Trieste alle ore 8.59 (anziché alle 7.46)».

I pendolari lamentato un mancato intervento della Regione a riguardo. «Avevamo scritto all’Ufficio Mobilità della Regione e all’assessore Santoro una lunga mail lo scorso 15 dicembre, sollecitando un intervento e fornendo anche alcuni suggerimenti e alternative alla soppressione dei due Ic. La cancellazione dei due treni, infatti – sottolineano – comporterà un grave danno a molti lavoratori che utilizzano questi collegamenti per recarsi soprattutto alla Fincantieri di Monfalcone e agli studenti residenti nella Bassa Friulana e nel Veneto Orientale diretti a Trieste».

Da gennaio, l’unica vera alternativa ferroviaria per i viaggiatori dell’Ic 735 sarà data dalla combinazione R 20101 (Mestre p. 5.57/Portogruaro a 6.55) con R 2689 (Portogruaro p. 7.05/Monfalcone a. 7.50/Trieste a. 8.18), ovvero posticipare la partenza da Mestre e prendere il RV 2203 delle 6.53, con arrivo a Trieste alle 8.18.

«Se proprio si intende eliminare l’IC535 - precisano i pendolari Fvg - si potrebbe istituire un nuovo treno Regionale Veloce, tagliando soluzioni inutili come quelle del bus, ovvero rimodulando i collegamenti esistenti, unendo ad esempio il Regionale 20101 con il Regionale 2689. A questo proposito i pendolari si augurano una convocazione urgente di un tavolo per tra regione, Trenitalia e pendolari per trovare una soluzione al problema.

«Dalla presidente Serracchiani, presente spesso a Roma e responsabile nazionale per i trasporti del Pd, ci attendiamo una decisa presa di posizione con i vertici nazionali di Trenitalia, che vada ben oltre a una semplice letterina spedita prima di Natale», conclude il Comitato.