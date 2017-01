Stupratore pregiudicato reitera lo stalking: incarcerato dalla Polizia locale

TRIESTE - Stalker recidivo e stupratore, finisce immediatamente in carcere per aver avvicinato l’ex ragazza nonostante il provvedimento che gli vietava di avvicinarla.

La vittima, diversi mesi fa, aveva subito violenze sessuali, fisiche e psicologiche da quello che all’epoca era il suo fidanzato (un pluripregiudicato), poi ha trovato il coraggio di rivolgersi alla Polizia Locale di Trieste. Gli agenti, dopo aver raccolto tutti gli elementi e le prove del caso, hanno avviato la procedura necessaria per emanare, a carico dell’uomo, un ordine di non avvicinamento, che è stato infranto ai primi di gennaio.



Pericolo sventato

La ragazza è stata quindi nuovamente aggredita con minacce fisiche e psicologiche, ma ha trovato il modo di avvertire la Polizia Locale, che tramite la Procura ha eseguito un immediato mandato di arresto. Il pregiudicato ha resistito con violenza tentando di colpire gli agenti, ma è stato immediatamente accompagnato in carcere, dove tuttora si trova.

La Polizia Locale diffonde la storia anche allo scopo di dare coraggio alle donne che si trovano in una situazione simile, da cui spesso è difficile uscire per colpa dello stretto per quanto doloroso legame che si instaura tra vittima e oppressore.