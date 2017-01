1.500 firme per la sicurezza stradale in ricordo di Giulia

TRIESTE - Il 9 gennaio si è presentata al Comune di Trieste una delegazione di studentesse della IIBb dell'Istituto Deledda Fabiani, classe che un tempo era stata quella di Giulia Buttazzoni, la ragazza che lo scorso dicembre è stata investita sulle strisce pedonali in un incidente letale.

Meriem, Mariamawit, Alessia, Mary, Noemi e Miriam, accompagnate dalla dirigente scolastica Tiziana Napolitano con le insegnanti Silvia Vanzo e Cristina Simeoni, hanno depositato nelle mani del sindaco Dipiazza 1500 firme per chiedere al Comune di effettuare interventi per la sicurezza dei pedoni nelle strade di Trieste. Alla petizione hanno aderito anche gli alunni di altri istituti scolastici.



Proposte per la sicurezza

Il sindaco si è fermato a discutere a lungo con le studentesse e le insegnanti, dichiarando la piena disponibilità a intervenire concretamente per la pubblica sicurezza, in particolare si è impegnato a installare dei 'tutor' (per far rispettare i limiti di velocità) e altre segnalazioni luminose in corrispondenza degli attraversamenti pedonali in varie zone, tra cui in via Marchesetti «per far rispettare i limiti di velocità e per garantire la sicurezza dei pedoni». Dipiazza si è altresì impegnato a visitare la scuola di Giulia, per conoscere i progetti in ricordo della compagna, a nome della quale saranno raccolti dei fondi per realizzare un laboratorio a lei dedicato.