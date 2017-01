FI: Novelli, calo nascite non demorde ma la Giunta resta immobile

TRIESTE - «Il calo delle nascite sia nella nostra regione sia in Italia non si arresta, e quali sono le soluzioni proposte dalla Giunta Serracchiani? Un mero aggancio alle riforme nazionali varate da Renzi. Ma quando vengono presentate proposte concrete per affrontare il problema, il centrosinistra non fa altro che accantonarle». Il consigliere regionale di Forza Italia Roberto Novelli commenta così le dichiarazioni dell'assessore Telesca sul calo delle nascite in Friuli Venezia Giulia.



«Nell'aprile del 2016 - rileva Novelli -, è stata inserita all'ordine del giorno del Consiglio regionale la proposta di legge n. 74 a sostegno della natalità e della cura degli infanti, da me presentata con altri colleghi di Forza Italia. Inserimento che è avvenuto soltanto grazie a una forzatura prevista dal regolamento consiliare, visto che il testo non è stato minimamente calendarizzato in Commissione nei tempi previsti". In sintesi, la proposta di legge intendeva sostenere le famiglie nella cura del bambino nei primi anni della sua vita, concedendo un contributo per le spese documentate relative agli acquisti effettuati sul territorio regionale per articoli o servizi destinati alla cura della prole dal momento della nascita. In pratica, i genitori potevano presentare gli scontrini sui quali sono indicate le spese per il nascituro che venivano poi rimborsate dalla Regione.



«Dagli interventi in Aula dei consiglieri della maggioranza e dell'assessore Telesca - prosegue l'esponente di Forza Italia -, è emersa l'importanza del tema. Per questo e per il senso di responsabilità che ci contraddistingue, abbiamo accettato il ritiro della proposta di legge e la sottoscrizione di una mozione condivisa che riconosca l'importanza della proposta di legge n. 74 per l'avvio di una discussione sul tema del sostegno alla natalità. Peccato, però, che i mesi passino ma di questa discussione non ci sia traccia, né in Commissione, né tantomeno in Aula».



«Come sempre, di fronte a problemi veri questa Giunta regionale fa solo grandi proclami e parole vuote che poi non hanno alcun seguito. E il progetto di legge sulla natalità rappresenta un esempio della mancata volontà di affrontare le questioni con i fatti. "Auspico - conclude Novelli - che la Giunta si attivi al più presto per portare in Commissione prima e in Aula poi una legge sul sostegno alla natalità. O il progetto della Giunta è quello di sostituire le culle vuote degli italiani con quelle degli immigrati?»