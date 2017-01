Scala santa: trovato senza vita in fondo a un pozzo. Aveva 80 anni

TRIESTE - Mancava da casa dalle prime ore del mattino e i vigili del fuoco, nel tardo pomeriggio, hanno trovato il suo corpo senza vita in fondo a un pozzo in Scala Santa. Accadeva il 10 gennaio, sulle generalità dell’uomo vige uno stretto riserbo, si sa soltanto che i familiari lo hanno cercato per ore finché non si sono rivolti al 113, e anche alcuni vicini hanno prestato soccorso.

Una zona particolarmente insidiosa perché piena di piccole strade private, orti e boschi, motivo per cui si è sperato fino all’ultimo che l’uomo si fosse perso ma purtroppo l’epilogo è stato il peggiore. Dalle prime indagini sembrerebbe che l’anziano signore si sia gettato nel pozzo di proposito per togliersi la vita.