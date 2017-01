“La notte dei classici”, intrattenimento e cultura al Liceo Petrarca

TRIESTE - Terzo anno per la ‘Notte dei classici’, l’evento organizzato dal Liceo Petrarca, che venerdì 13 gennaio 2017, dalle 18 alle 24, proporrà letture, conferenze, dibattiti, mostre fotografiche, rappresentazioni teatrali e musicali per valorizzare la cultura classica, riferita ai ‘classici’ antichi e moderni, italiani ed europei, in un momento storico in cui si discute sull’utilità dei saperi umanistici.



La saggezza

La ‘Notte dei classici’ nasce nel 2015 da un’idea del professor Rocco Schembra, docente presso i licei Gulli e Pennisi di Acireale, mirata a riscoprire in chiave moderna il valore della cultura classica.

Il tema scelto per la terza edizione della Notte dei Classici al Liceo Petrarca è ‘la saggezza’. In Aula Magna parleranno il prof. Paolo Zellini dell’Università Tor Vergata di Roma, sulla matematica come forma di sapere, il prof. Marco Fernandelli dell’Università di Trieste, sulla figura di Virgilio come guida nella tradizione spirituale e letteraria dell’Europa, e il prof. Leghissa dell’Università di Torino, sul ruolo e la saggezza della filosofia e sulla civiltà tecnologica.



Non solo filosofia

Sempre al tema della saggezza si riferiscono le iniziative proposte nelle altre aule: laboratori di scrittura, dibattiti e conferenze a cura di studenti e docenti, oltre a letture in lingua spagnola, francese, inglese e tedesca. In palestra, infine, sarà possibile assistere a performance teatrali e musicali.

«La ricchissima edizione di quest’anno è caratterizzata dalla dimensione corale, collettiva » afferma Cesira Militello, dirigente del Liceo «le attività sono state progettate e costruite insieme dai ragazzi e dai docenti, con l’obiettivo della condivisione del valore della cultura classica e della riflessione sulla ‘saggezza’».

L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo della Fondazione CRTrieste, oltre ad essere sostenuta da Accademia di Guida, SpazioUAU, Associazione Petrarca, Caffè San Marco, Ferdi, Parovel, Viticoltori Ponte, Eurobevande, Kos Production, Il Piccolo, #TriesteSocial, Jackhop Picturess, Radio Fragola, Good Morning Trieste, Trieste Cafe.

Contatti

Indirizzo: via Rossetti, 74

Telefono: +39 040390202

Indirizzo e-mail: segreteria@nottedeiclassicipetrarca.it

Sito web: www.nottedeiclassicipetrarca.it

Contenuti multimediali: www.nottedeiclassicipetrarca.it/media