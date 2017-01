“Avanti tutta” sul “Parco del mare”: Dipiazza annuncia svolta sulla realizzazione

TRIESTE - Dopo tentennamenti e ripensamenti, una svolta sul ‘Parco del mare’: sarà nell’area ex Cartubi, sotto la Lanterna. Lo decide il sindaco Dipiazza, di concerto con Autorità Portuale, Camera di Commercio e Fondazione CrTrieste, e intende concluderlo entro il mandato, ossia nella primavera del 2021. La mattina dell’11 ottobre, Dipiazza ha convocato una riunione in cui sembra si sia raggiunto un accordo unanime.

L’incontro è avvenuto a pochi giorni dalla consegna al Comune dell’Ex Magazzino Vini, evento che ha coeso ulteriormente la Fondazione CRTrieste e il Comune, il quale punta al rilancio turistico della città con tre punti cardine: l’Ex Magazzino Vini, il Parco del Mare e Miramare.

Ancora non si conoscono i dettagli, ed è ancora da valutare la compatibilità del progetto con il piano regolatore del porto e le risorse comunali.