Codega, anche tematiche educative in pdl nazionale anti bullismo

TRIESTE - «All'interno di una legge di contrasto al bullismo non poteva mancare l'attenzione alla

dimensione educativa, con un dovuto richiamo anche al ruolo della scuola, per un uso consapevole di internet, di sensibilizzazione e formazione su questo delicato fenomeno». A dirlo è il consigliere regionale del Pd, Franco Codega, presidente della VI Commissione che ha approvato la proposta di legge nazionale 10 contro il bullismo.



«L'articolato originario - spiega Codega - contemplava una modifica al codice penale finalizzata a prevedere il ricorso all'istituto dell'ammonizione, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, nei confronti della persona, spesso giovane, autore di atti di bullismo. Questo per evitare la querela e la successiva sanzione di carattere penale. Un accorgimento giusto, - commenta Codega, evidenziando - come il Pd abbia voluto sottolineare che, in una proposta di legge nazionale su tale tema, non si poteva non introdurre l'attenzione alla dimensione educativa, in cui giustamente va collocato il fenomeno del bullismo».



«Abbiamo quindi integrato il testo con un articolo che, richiamando il ruolo formativo della scuola, propone interventi di educazione all'uso consapevole di Internet, di promozione di campagne informative e di sensibilizzazione sul fenomeno del bullismo e di formazione specifica dei docenti. E si è sottolineato il ruolo degli enti territoriali, Regioni, Province e Comuni, nel costruire protocolli operativi con i soggetti competenti per promuovere attività di sensibilizzazione al problema. L'articolo aggiunto è stato condiviso e l'intera proposta di legge, così integrata, è stata infine approvata a larga maggioranza».