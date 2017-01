Ferriera: Regione, ordinanza Tar Fvg acclara prescrizioni adempiute

TRIESTE - La Regione diffonde un comunicato relativo all’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale, emanata l’11 gennaio, che ha deliberato sulla sospensiva proposta dalla Siderurgica Triestina srl avverso l'ordinanza comunale del 10.11.2016 con la quale"nelle more dell'emanazione del provvedimento conclusivo di accertamento del completamento degli interventi strutturali per l'altoforno», si intimava alla stessa società di mantenersi al di sotto del limite di produzione ghisa di 34.000 tonnellate.



Nell’interesse del recupero ambientale

«E' volontà precipua della Regione - si scrive sul comunicato - che ogni passaggio relativo all'attuazione dell'Accordo di programma sulla Ferriera sia attuato con precisione e nella massima trasparenza, nell'interesse primario del recupero ambientale, della salute di abitanti e lavoratori, di una riconversione industriale sostenibile». L'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale acclara che il punto in discussione è stato eseguito nel rispetto delle regole, ed è auspicio della Regione che questo indirizzo sia perseguito anche in futuro.

Il provvedimento del Tar è stato adottato sulla base del decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico dd. 22.12.2016, che accertava il completamento da parte di Siderurgica Triestina srl degli adempimenti prescritti, di cui il medesimo Tar aveva accertato il completamento.