Nevicata in Carso ma strade percorribili grazie al piano neve

TRIESTE - Nevicate sull’altopiano carsico in zona Padriciano-Basovizza a partire dal tardo pomeriggio del 13 gennaio, con un livello di neve attorno ai 5/10 cemntimetri. Interessate anche le zone Montebello-cattinara nella prima serata. Attualmente le temperature sono in aumento e non sussiste alcuna allerta meteo da parte del Comune di Trieste, anche se vi sono state limitazioni ad alcune linee di trasporto pubblico nelle frazioni carsiche.

Anche la provinciale N.1, via Bonomea e Scala Santa non presentano criticità, e grazie all’intervento dell’ANAS, che ha schierato tutti i mezzi spargisale e spazzaneve, si può dire che il piano neve/ghiaccio del Comune di Trieste abbia affrontato efficientemente la nevicata, copiosa anche se parziale.