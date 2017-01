Con un ottimo ultimo quarto, l'Alma supera lo scoglio Roseto

TRIESTE - Continua spedita la marcia dell’Alma Trieste che si è imposta contro Roseto con il risultato di 79 a 69 nella diciassettesima giornata del campionato di serie A2.

I giuliani, privi dell’infortunato Prandin, sono riusciti ad avere la meglio su un avversario tosto e ben messo in campo, anche se con l’americano Smith, top scorer del girone con oltre 24 punti di media a partita, in non perfette condizioni fisiche.

Dopo tre quarti di match giocati sul filo dell’equilibrio, in apertura dell’ultima frazione l’Alma ha piazzato il break decisivo di 9 a 0 (67-55) grazie ad un decisivo capitan Coronica. Roseto è riuscita a ricucire arrivando fino a -4 (69-65) grazie ad una difesa tignosa ed ai canestri di Smith, ma Baldasso e Parks hanno segnato gli ultimi punti del match consentendo all’Alma di conquistare i due punti.

Alma Trieste - Visitroseto.it Roseto 79-67 (25-17, 40-38, 58-55)

Alma Trieste: Jordan Parks 20 (7/11, 1/3), Javonte damar Green 17 (4/9, 2/4), Matteo Da ros 15 (5/10, 1/2), Alessandro Cittadini 7 (3/6, 0/0), Andrea Pecile 6 (0/0, 2/3), Andrea Coronica 6 (1/2, 1/1), Stefano Bossi 5 (1/3, 1/7), Lorenzo Baldasso 3 (0/0, 1/3), Alessandro Simioni 0 (0/0, 0/1), Iacopo Demarchi 0 (0/0, 0/0), Massimiliano Ferraro 0 (0/0, 0/0), Enrico Gobbato 0 (0/0, 0/0). All.: Dalmasson. Note: tiri liberi 10/14, tiri da due 21/41, tiri da tre 9/24.

Visitroseto.it Roseto: Brandon Sherrod 16 (7/9, 0/0), Adam terrell Smith 15 (4/12, 2/8), Nicola Mei 14 (2/4, 3/5), Robert Fultz 9 (2/3, 1/3), Valerio Amoroso 9 (4/7, 0/5), Riccardo Casagrande 4 (2/5, 0/0), Giovanni Fattori 0 (0/0, 0/1), Paolo Paci 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Mariani 0 (0/0, 0/0), Fabio D'eustachio 0 (0/0, 0/0), Maurizio Cantarini 0 (0/0, 0/0) All.: Di Paoloantonio. Tiri liberi 7/11, tiri da due 21/40, tiri da tre 6/22.