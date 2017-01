Malika Ayane interpreta “Evita” al Rossetti

TRIESTE - «Un’icona di carisma e determinazione» così viene definita Evita Peron, protagonista della Storia del Novecento cui è ispirato il bellissimo, omonimo musical di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice. Da mercoledì 18 gennaio alle 20.30 (con repliche fino a domenica 22) Evita ritorna sul palcoscenico del Politeama – che nel 2010 ne ha ospitato l’edizione originale inglese – per la prima volta nella versione tradotta in italiano, e messa in scena in un sofisticato e accuratissimo allestimento dal regista Massimo Romeo Piparo.

Al centro della nuova edizione dello spettacolo, Piparo ha avuto l’intuizione di porre un’artista che – al pari della figura che incarna in scena – possiede grande carisma e determinazione, oltre ad un indiscutibile talento: Malika Ayane. Dopo il grande successo ottenuto nelle prime tappe del tour italiano a Bari, Milano, Genova e Firenze, e poi a Roma, Evita – la produzione targata PeepArrow Entertainment (che con Jesus Christ Superstar - anch’esso ospitato al Rossetti, con Ted Neeley protagonista - ha vinto il prestigioso MusicalWorld Award) – arriva a Trieste in un sofisticato allestimento firmato da Massimo Romeo Piparo.



Malika Ayane

Non solo dunque la splendida musica, l’avvincente storia di Evita Peron e gli ottimi protagonisti conquisteranno il pubblico, ma anche diversi espedienti di regia che rendono lo spettacolo «senza respiro» in un crescendo interminabile, dalla vera trasmissione radiofonica di un brano cantato dalla protagonista, alla pioggia vera che sul finale scorrerà sulle ultime note della perfetta partitura. Partitura che trova in Malika Ayane un’affasicnante e interessantissima interprete. Nonostante la sua voce originale, capace di profonde suggestioni la renda una fra le più amate cantanti pop della scena contemporanea, Malika Ayane ha sempre esplorato il mondo della musica e dello spettacolo travalicando questo confine, con sensibilità e intelligenza.



Altri interpreti e info

Fra i protagonisti spiccano anche Filippo Strocchi che ammireremo nel ruolo del Che ed Enrico Bernardi che interpreta Juan Peron.

Evita va in scena al Politeama Rossetti – inserito nel cartellone Musical – da mercoledì 18 a domenica 22 gennaio: da mercoledì a sabato le repliche sono serali alle ore 20.30. Due le pomeridiane in programma: sabato 21 e domenica 22 gennaio con inizio alle ore 16. Ulteriori informazioni al tel 040-3593511