Arpa, provvedimenti su base di rilievi microbiologici

TRIESTE - Le località in cui è ammessa la balneazione in mare, su laghi e corsi d'acqua sono deliberate annualmente con Decreto della Giunta regionale sulla base dei rilievi microbiologici effettuati dall'Agenzia regionale per la

protezione dell'ambiente (Arpa) nelle quattro precedenti stagioni balneari (aprile-settembre). Eventuali richieste per destinare altri siti alla balneazione devono essere fatte dai Comuni interessati e potranno essere accolte dopo un positivo esito del monitoraggio quadriennale. Lo precisa la stessa Agenzia per l'ambiente in seguito ai dubbi espressi negli ultimi giorni da alcuni primi cittadini della montagna friulana per il mancato riconoscimento di tratti di fiume come idonei all'attività ricreativa della balneazione.



In proposito Arpa ricorda che una località non può essere classificata come balneabile a priori, solo per il fatto che le

persone vi effettuino per tradizione il bagno. L'attribuzione del requisito di idoneità alla balneazione viene invece assegnato dalla Regione a quelle località che rispettano i requisiti della normativa comunitaria, recepita dal D.Lgs. 116/08, che prevede l'effettuazione di valutazioni ed indagini atte ad individuare le pressioni ambientali legate ad attività produttive (scarichi urbani o industriali, aree portuali, etc.), che non incidano sulla qualità delle acque dal punto di vista sanitario.



Solo un puntuale monitoraggio svolto nell'arco di quattro anni può dunque permettere al sito designato di ottenere la 'patente' di balneabilità. La classificazione delle acque idonee alla balneazione e l'attribuzione della classe di qualità viene infine resa pubblica annualmente dalla Regione con apposito Decreto, notificato al Ministero della Salute e, tramite questo, alla Commissione Eu.



In ogni caso Arpa ribadisce che qualsiasi Amministrazione comunale interessata può far richiesta alla Regione di

riconoscimento di nuove aree da destinare all'attività ricreativa della balneazione. In questi casi la Regione, verificata la sostenibilità della richiesta, darà inizio al monitoraggio quadriennale e, qualora gli esiti siano buoni, potrà decretare

l'idoneità balneazione di un nuovo sito.