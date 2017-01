A Trieste raffiche di bora a 140, cadono rami e intonaci

TRIESTE - Raffiche di bora a Trieste, a partire dalla serata del 16 gennaio il vento ha raggiunto i 140 km/h. I parchi pubblici sono stati chiusi (tranne villa Sartorio), così come due strade: via Ponziana all’altezza di via Battera , dove è caduto un albero, e via Foscolo (fra via Canova e via Rossetti), dove sono crollati alcuni intonaci che hanno anche provocato danni alle auto i sosta.

Molti gli interventi richiesti ai vigili del fuoco per cassonetti spostati dal vento, tavoli e motorini rovesciati a terra, grossi rami in caduta. Difficoltoso il passaggio attraverso piazza Unità, zona estremamente esposta alle correnti d’aria, ma è regolare il traffico delle navi in porto.

Secondo le previsioni, nelle giornate del 17 e del 18 gennaio, il vento continuerà a imperversare, sola a partire da giovedì inizierà ad attenuarsi.