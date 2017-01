Coltivava marijuana in garage: arrestato 36enne

TRIESTE - Una vera e propria coltivazione di marijuana è stata scoperta dalla Polizia in tre garage di Trieste, dove un uomo - C.C., di 36 anni - aveva organizzato delle serre dotate di lampade led per coltivazioni interne, tubi per l'areazione, filtri, essiccatori, impianti di irrigazione e confezioni di concime.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura hanno sequestrato 35 piantine di marijuana, bilancini di precisione, marijuana pronta a essere ceduta e tutta l'attrezzatura delle serre. L'uomo è stato arrestato.