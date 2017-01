Emergenza Bora: AcegasApsAmga mette in sicurezza i cassonetti

TRIESTE - A causa del persistere delle forti raffiche di Bora che ancora spazzano la città, gli operatori di AcegasApsAmga proseguono i lavori di messa in sicurezza dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, sigillandoli e dove possibile ancorandoli, anche in risposta alla segnalazioni ricevute in questi giorni.

Come comunicato martedì 17 gennaio, rimangono sospesi i giri di raccolta monoperatore di differenziata e indifferenziata, mentre restano attivi i giri di raccolta per il rifiuto umido organico ed è stato parzialmente ripristinato il servizio di asporto del rifiuto indifferenziato con mezzi diversi dal monoperatore. Trattandosi di una situazione di emergenza, la collaborazione di tutti è fondamentale per ridurre i rischi per la sicurezza. Fino alla termine dell’emergenza si suggerisce dunque di limitare, e ove possibile evitare, il conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori.

AcegasApsAmga sta inoltre collaborando con le autorità per la messa in sicurezza delle zone che, a seguito dei danni provocati dalla Bora, risultano a rischio per la libera circolazione. Se saranno confermate le previsioni meteo e la Bora calerà, già da giovedì 19 gennaio, i servizi ambientali di AcegasApsAmga saranno in grado di ripristinare gradualmente il regolare servizio di raccolta.