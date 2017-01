E' morto lo scrittore Spiro Dalla Porta Xydias eclettico triestino di origine greca (© )

TRIESTE - E' morto Spiro Dalla Porta Xydias, - come riporta l'Ansa - scrittore triestino di origine greca, autore di oltre 40 libri sulla montagna, dal punto di vista naturalistico, letterario e metafisico, come recita il titolo di una sua pubblicazione. Avrebbe compiuto cento anni il prossimo 21 febbraio. Personaggio eclettico, ha avuto due passioni prevalenti nella sua vita, oltre alla scrittura: la montagna e il teatro.

Eclettico

E' stato infatti regista, e anche giornalista. Presidente del Gism, Gruppo italiano scrittori di montagna, era nato nel 1917 a Losanna, - ricorda l'Agenzia - dove i suoi genitori si erano rifugiati, da Trieste, per sfuggire a eventuali ritorsioni austriache. Giunse nel capoluogo giuliano nel 1927. A Trieste già da tempo una via è intitolata al suo nome. Dalla Porta Xydias scalò una montagna per la prima volta nel 1942, l'ultima nel 1987, da quando poi si è dedicato definitivamente alla scrittura.