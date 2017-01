Anziano cade e muore, il vento gli avrebbe fatto perdere l'equilibrio

TRIESTE - Poche ore dopo il decesso del camionista, morto nella notte del 18 gennaio, nella zona industriale della città, dopo essere stato accidentalmente colpito dal portellone del suo camion, probabilmente a causa del forte vento, si registra ancora una vittima in città. Questa volta si tratta di un anziano di 85 anni mancato a seguito del violento urto contro la ringhiera vicina all'ingresso di casa.

L'incidente

Come per il precendente incidente, ancora una volta la fatalità è da attribuire al forte vento che sta interessando la città di Trieste in questi giorni. Da una prima ricostruzione, come riportato da Il Piccolo, sembra che l'anziano signore fosse intento ad aggiustare le imposte di casa che erano state rovinate dalle intemperie, quando ha presumibilmente perso l'equilibrio. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso.