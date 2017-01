Colpito da infarto mentre guida, viene salvato dalla polizia locale

TRIESTE – Avverte i sintomi di un infarto e chiede aiuto alla polizia locale, affiancata alla sua auto. È accaduto in via Coroneo, lo scorso 16 gennaio. Senza il pronto intervento degli uomini della polizia locale sarebbe potuto morire per un attacco cardiaco.

I fatti

Erano da poco passate le 12, quando il conducente che stava transitando al fianco del veicolo d'ordinanza ha fatto cenno ai vigili urbani, chiedendo loro aiuto. Senza perdere tempo i due operatori hanno fatto accostare in sicurezza il veicolo e, allo stesso tempo, hanno allertato i soccorsi sanitari specificando i sintomi e l'urgenza.

Pronto intervento

Nell'attesa del 118, inoltre, gli uomini della polizia locale hanno suggerito all'uomo una posizione che agevoli la circolazione del sangue e soprattutto hanno cercato di tranquillizzarlo, avvisando anche la moglie al cellulare. Una manciata di minuti ed è arrivata sul posto l'ambulanza, i sanitari hanno dunque confermato l'emergenza cardiaca e hanno condotto l’uomo all’Ospedale.