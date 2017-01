Ferriera: Serracchiani informa Commissione Industria Senato

TRIESTE - «Monitoriamo costantemente la Ferriera di Servola nell'interesse della salute di tutti i cittadini e di

tutti i lavoratori perché vogliamo capire se è possibile conciliare il lavoro con la salute e lo facciamo convinti che gli interventi finora fatti sugli impianti stiano dando dei risultati positivi. Sappiamo che comunque rimane da fare un notevole lavoro sul quale siamo sempre impegnati». Lo ha detto la presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, che è anche commissario straordinario per l'attuazione degli interventi della crisi industriale complessa di Trieste, all'uscita dall'audizione nel Palazzo del Governo di Trieste dinanzi alla Commissione Industria del Senato presieduta da Massimo Mucchetti. Nel corso dell'audizione, presenti l'assessore regionale all'Ambiente, Sara Vito, e il direttore generale di Arpa FVG, Luca Marchesi, la presidente ha fatto il punto sullo stato di attuazione dell'accordo di programma del 2014 e sul cronoprogramma del risanamento ambientale.



A tale proposito, la presidente della Regione ha fornito una serie di informazioni alla Commissione. Tra queste il fatto che tutte le centraline che monitorano l'ambiente del comprensorio industriale di Servola sono pubbliche, gestite esclusivamente dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. "I dati forniti dall'Arpa - ha ricordato Serracchiani - sono accessibili a tutti i cittadini sul sito dell'Agenzia, dove sono caricati in tempo reale, così come tutte le notizie fornite dalla struttura commissariale sono pubblicate sul sito della Regione per un'informazione quotidiana".



Un'altra delucidazione fornita alla Commissione parlamentare da Serracchiani ha riguardato le prescrizioni contenute nell'Aia sullo stabilimento di Siderurgica Triestina, la quale "prevede la necessità di un'ispezione l'anno: nel solo 2016 ne sono state fatte quattro ordinarie e due straordinarie e si sono contati un totale di sessante accessi allo stabilimento. L'obiettivo - ha riassunto in conclusione la presidente del Friuli Venezia Giulia - è risanare l'ambiente, continuare ad avere posti di lavoro e non inquinare".