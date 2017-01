Pd Fvg apre le porte per le raccolte di generi da destinare al Centro Italia

FVG - «Sabato terremo aperte le nostre sedi di partito in tutte le province per raccogliere indumenti e oggetti utili da donare alle popolazioni terremotate del Centro Italia, colpite anche dall’ondata di gelo e neve: aiutare è uno sforzo collettivo necessario e anche noi vogliamo dare il nostro contributo». Lo afferma la segretaria regionale del Pd Fvg, Antonella Grim, sottolineando che anche il Pd del Friuli Venezia Giulia partecipa alla raccolta di beni lanciata oggi dal partito nazionale a favore delle popolazioni del Centro Italia. La raccolta si svolgerà sabato 21 gennaio, e per tutta la prossima settimana. Secondo Grim «ci sono nostri connazionali che stanno vivendo un momento di straordinaria difficoltà ed è indispensabile che ognuno dia il proprio contributo. Per questo apriremo le nostre sedi anche sabato, e invitiamo tutti coloro che ne hanno la possibilità a donare qualcosa per dare un aiuto concreto a chi sta soffrendo. E’ un appello che rivolgiamo a chiunque, non solo ai nostri iscritti o simpatizzanti, ma a tutti coloro che vogliono dare una mano».

Ecco cosa serve

Questi i generi richiesti: coperte e cuscini, guanti, cappelli, giubbotti, scarponi da neve, scarpe pesanti e infine gruppi elettrogeni 4-5 kv diesel. I beni che verranno raccolti devono essere nuovi, non usati. Di seguito gli orari e gli indirizzi delle sedi del Pd che rimarranno aperte per la raccolta sabato e la prossima settimana, cui ci si potrà rivolgere per donare.

Trieste

Sede di via XXX Ottobre 19: sabato 9.30-12.30 e la prossima settimana, dal lunedì al venerdì, 9-15

Udine

Sede di via Joppi 63: sabato 9.30-12.30 e la prossima settimana, da lunedì al sabato, 9.30-12.30 e dal martedì al venerdì anche di pomeriggio, dalla 16 alle 19

Pordenone

Sede in via don Luigi Sturzo 1: sabato 10-12 e la prossima settimana, dal lunedì a venerdì, 17-19

Gorizia

Sede in viale D’Annunzio 15: sabato dalle 10.30 alle 12 e la prossima settimana dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.