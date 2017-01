Al via il 28^ Trieste Film Festival

TRIESTE - Il Caffé San Marco attende anche quest’anno la stampa e gli accreditati al Festival ogni giorno alle 11 per l’incontro con gli autori ospiti. Gli incontri saranno introdotti da Nicoletta Romeo, direttrice artistica del Trieste Film Festival. Ospiti della prima giornata saranno Zuzana Mauréry (attrice The Teacher), Petr Jarchovský (sceneggiatore The Teacher), Ľubica Orechovská (produttrice The Teacher), Ondřej Zima (produttore The Teacher), Zuzana Mistríková (produttrice The Teacher), Andreas Franke (fotografo, autore dell'immagine del 28° Trieste Film Festival).

All The Spleepless Nights

In Sala Tripcovich apre la giornata alle 14 la proiezione del documentario 'All These Sleepless Nights'di Michal Marczak di grande successo all’ultimo Sundance. Marczak ci mostra una Varsavia sospesa fra il suo traumatico passato e un futuro alimentato da una nuova generazione piena di energia. Allo stesso tempo il suo modo di girare e di montare in maniera fluida, a volte quasi sognante che ricorda lo stile innovativo e iconoclasta della Nouvelle Vague francese, ci ricorda che questa storia di un’avventura giovanile è senza tempo. La produttrice Marta Golba sarà presente in sala.