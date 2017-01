Maltempo: migliora la situazione aTrieste, Bora cala a 80 km/h

TRIESTE - In Fvg si indebolisce l'afflusso di correnti di Bora, cui seguirà alta pressione, come prevede l'Osservatorio meteorologico Arpa Fvg.

Il vento a Trieste è calato notevolmente da giovedì sera con raffiche più violente a 80 chilometri all'ora. Con il passare delle ore la potenza della Bora dovrebbe ulteriormente affievolirsi. In città, però, permangono i disagi causati soprattutto da caduta di intonaci, di camini, di rami, rottura di persiane che, in alcuni casi, hanno causato la chiusura di strade, non potendo intervenire nell'immediato. I vigili del fuoco registrano ancora 80 interventi da smaltire. Analogo l'impegno della Polizia locale.

Ancora chiuse quattro strade (via degli Artisti, via dell'Istria, via Caduti sul lavoro e via Severi) mentre riapre il Castello di San Giusto.