Porto di Trieste: 225 nuove assunzioni dal 2015

TRIESTE - Dal 2015 sono state 225 le nuove assunzioni dirette in totale, tra contratti a tempo determinato e indeterminato, al porto di Trieste. Lo rende noto l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale precisando che è il risultato di una riorganizzazione dello scalo.

All'Autorità sono state assunte 26 persone, di cui 15 con concorso pubblico (in corso), con l'Agenzia regionale Lavoro Fvg. Per le società partecipate: la Porto di Trieste Servizi, multiutility in-house dell'Autorità, è passata da 15 a 40 unità; Adriafer, che gestisce la manovra ferroviaria in porto ha assunto 40 persone.

Inoltre, è stato adottato un innovativo modello di gestione del lavoro, costituendo ALPT, agenzia lavoro portuale, nata nel 2016 su impulso dell'Authority giuliana, che ha portato al tempo indeterminato per 134 persone. «Nostro punto di forza - commenta il presidente dell' Autorità, Zeno D'Agostino - è aver colto il cambiamento in corso nel mondo della portualità ed aver adottato un sistema di business sostenibile».