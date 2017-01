Niente treni da e per Trieste: fiamme sui binari

TRIESTE - Dalle 12.30 Trieste è isolata per quanto riguarda il trasporto ferroviario: il servizio per e dal capoluogo giuliano - come precisato dall'Ansa - è stato sospeso a causa di un incendio divampato lungo la linea, nel tratto compreso tra Monfalcone e Duino Aurisina. Le Ferrovie dello Stato hanno istituito un servizio sostitutivo di autobus. In città si giunge soltanto in auto. I vigili del fuoco sono sul posto e stanno operando con numerosi mezzi e uomini.