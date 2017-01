Ripresa la circolazione dei treni sulla tratta di Trieste

TRIESTE - Dopo alcune ore di lavoro i vigili del fuoco (con uomini e mezzi giunti da Trieste) sono riusciti a spegnere l’incendio. Dalle prime informazioni, come riportato da Il Piccolo, non dovrebbero esserci stati danni, in quando le fiamme hanno interessato solo alcune sterpaglie.

Dai rilievi effettuati sono stati individuati due focolai, da cui scaturivano le fiamme che hanno portate Ferrovie dello Stato a interrompere il servizio. Fermi 33 treni per diverse ore, con ritardi tra gli 80 e i 100 minuti, in media. Cinque regionali cancellati. Altri 9 sulla sola tratta Trieste-Monfalcone. Per due Intercity il ritardo supera l'ora. La circolazione è ripresa e con l’andare delle ore si normalizzerà.