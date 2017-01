Ci sarà un nuovo concorso per infermieri in Fvg

TRIESTE - L'Egas, ente regionale per la gestione accentrata dei servizi condivisi in sanità, ha sottoscritto con i direttori generali di tutti gli Enti del Servizio sanitario regionale una convenzione finalizzata alla realizzazione di un nuovo concorso per infermieri. A darne notizia l'assessore regionale alla Salute, Maria Sandra Telesca, che precisa come la nuova selezione sia chiamata a rispondere a tutti futuri fabbisogni di personale infermieristico delle aziende territoriali ed ospedaliere.



Il nuovo concorso è legato al fatto che ormai già tutti i candidati risultati idonei nella precedente selezione, bandita

nel 2015, hanno trovato una collocazione. Come ricorda Telesca, infatti, il 1 ottobre 2015 l'Egas aveva bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 173 posti di infermiere, categoria D.

Erano risultati ideonei e posti utilmente in graduatoria 693 candidati di ambo i sessi. In quattro diversi momenti a tutti gli idonei è stata fatta una proposta di assunzione. Una settantina di persone hanno rinunciato, di conseguenza le accettazioni hanno superato quota 600.

In particolare Egas ha effettuato l'ultimo scorrimento della graduatoria lo scorso 18 gennaio e già due giorni dopo ha avviato le procedure per una nuova procedura concorsuale.



Per quanto riguarda invece il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 29 posti di operatore socio sanitario, categoria B, bandito a dicembre 2015 ed espletato nel corso del 2016, dopo la chiamata dei 29 vincitori, riferisce Telesca, si sta valutando le richieste di fabbisogno per dar corso allo scorrimento della graduatoria. Già la prossima settimana è prevista l'emanazione di un decreto che, sulla base dei dati al momento disponibili, porterà all'assunzione di 120 persone su una graduatoria complessiva di 371.