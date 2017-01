Radio chef 4, proclamate le tre ricette finaliste

TRIESTE - Si è conclusa giovedì, con la premiazione della categoria 'Scuole', la quarta edizione della rubrica di Radio Punto Zero dedicata alle ricette degli ascoltatori, Radio Chef, in onda ogni giovedì alle 12.30. Un’edizione che ha regalato ancora una volta ricette originali, svelando tutta la creatività e la voglia di mettersi in gioco degli ascoltatori di Radio Punto Zero, che si sono dimostrati molto preparati in tema di cucina, salute ed eccellenza dei prodotti della nostra regione. Non è stato semplice infatti scegliere tra le numerose idee che sono giunte alla redazione ogni settimana da tutti gli angoli del Triveneto, da Trieste a Sappada, da Pordenone a Udine e Tarvisio.

Così, in omaggio a un territorio variegato e come riconoscimento alla volontà di rappresentarlo tutto in una sola ricetta, il primo posto è stato assegnato al triestino Paolo Deganutti, che con la sua 'Ricetta Fusion Mari e Monti – Knodel di folpi in salsa alla busara' ha voluto riunire due elementi caratteristici delle cucine tipiche del mare e della montagna; al secondo posto Barbara Minin, dalla provincia di Udine, che con la sua ricetta ha voluto riprendere l’attenzione per una cucina sana e naturale con i suoi 'Ravioli della Salute' e terzo posto invece per la pordenonese Chiara Bortolus che ci propone una originalissima 'Pinza alla zucca' perfetta per stupire amici e famigliari buongustai. Infine per la sezione dedicata agli Istituti Alberghieri della regione seconda vincita per l’Istituto Flora di Pordenone, che con la classe V AK ha proposto una ricetta che univa stavolta la cucina della nostra Penisola dal Nord al sud con l’ 'Arancino in Trilogia: benvenuti al Nord' proponendo un mito della cucina del sud della cucina del Sud accompagnata da prodotti d’eccelenza del Nord Italia.

Radio Chef ritorna con la quinta edizione da giovedì 16 febbraio, con un’anteprima speciale in diretta dalla Fiera Cucinare di Pordenone, l’11 febbraio, per questa speciale occasione tutti gli ascoltatori potranno inviare una ricetta al consueto indirizzo info@radiopuntozero.it, la migliore ricetta verrà letta durante la diretta dalla Fiera di Pordenone ed avrà in omaggio una forma di Montasio offerta dal Consorzio per la tutela del formaggio Montasio.

Sul sito radiopuntozero.com è ha disposizione di tutti l'ormai ampio ricettario di Radio chef con tutte le ricette inviate dagli ascoltatori nelle varie puntate della rubrica.