I volontari del Fvg hanno già liberato dalla neve diversi paesi

TRIESTE - «Siamo venuti in Abruzzo a ringraziare e incoraggiare tutto il personale del Friuli Venezia Giulia, dalla Protezione civile a Fvg Strade, dalla Forestale al Soccorso Alpino, che è impegnato a Montorio al Vomano per prestare soccorso alla popolazione, sgomberare la neve e consentire di raggiungere le borgate più isolate dove sono presenti persone in difficoltà». È il messaggio lanciato dall'assessore regionale alla Protezione civile, Paolo Panontin, recatosi domenica nel paese di 8 mila abitanti in provincia di Teramo alla testa di un mini-convoglio partito stamattina alle 6 dal centro operativo di Palmanova con l'obiettivo di trasferire nelle aree del Centro Italia quattro container contenenti beni di prima necessità quali indumenti invernali, giubbotti, pantaloni, scarponi, coperte e alcuni gruppi elettrogeni.



«La nostra Protezione civile e i mezzi messi a disposizione da Fvg Strade - ha confermato Panontin - hanno già liberato diversi passi e rese raggiungibili località rimaste isolate. A questo proposito, il sindaco di Montorio, Giovanni Di Centa, e il presidente della Provincia, Domenico Di Sabatino, hanno voluto esprimere la loro gratitudine a tutta la comunità del Friuli Venezia Giulia per il contributo che sta dando al territorio locale». Volontari e tecnici giunti dall'estremo Nordest d'Italia, ha assicurato Panontin, rimarranno a prestare la propria opera in Abruzzo ancora per alcuni giorni, «anche perché - ha evidenziato - siamo in presenza di un rischio valanghe in costante aumento. Con la terza colonna di soccorso, infatti, abbiamo dislocato nelle aree più bisognose di interventi esperti della Forestale e 14 unità del Soccorso Alpino».



«Fino a oggi - ha quindi precisato Panontin - la nostra Protezione civile ha eseguito 67 interventi di sgombero neve e riapertura varchi di interconnessione stradale. Una grande opera - ha concluso - rispetto alla quale la presidente Serracchiani e l'intera giunta regionale può e deve essere orgogliosa».