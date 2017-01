L'Alma vince a Chieti ed è terza in solitaria

TRIESTE - L’Alma Trieste espugna il palasport di Chieti con il punteggio di 77-87. Grazie ai due punti conquistati in Abruzzo, i biancorossi raggiungono in solitaria il terzo posto in classifica dietro a Virtus Bologna e Treviso.

Dopo due quarti in sostanziale equilibrio e con una leggera predominanza dei padroni di casa, forti della coppia americana Davis-Golden (40 punti in due, alla fine), nel terzo quarto l’Alma, in cui hanno ottimamente figurato Bossi (23 punti, 5 assist) e Da Ros (14 punti, 12 rimbalzi, 4 assist), ha messo a segno un parziale di 10 a 0 che ha spinto definitamente l’inerzia del match a proprio favore.

PROGER CHIETI – ALMA PALLACANESTRO TRIESTE 77-87 (26-25, 42-39, 59-64)

PROGER CHIETI: Golden 21 (6/17, 9/11 tl), Mortellaro 16 (7/11, 2/3 tl), Piazza, Allegretti 2 (1/2), Fallucca 2 (1/3), Venucci 9 (1/6, 1/2 da tre, 4/6 tl), Sergio 8 (2/3 da tre, 2/2 tl), Davis 19 (4/5, 3/10 da tre, 2/2 tl), Clemente. N.E.: Zucca, Ippolito. All. Galli. Note: tiri liberi 19/24, tiri da due 20/45, tiri da tre 6/18.

ALMA PALLACANESTRO TRIESTE: Parks 8 (3/4, 2/2 tl), Bossi 23 (3/4, 5/8 da tre, 2/4 tl), Coronica 2 (1/1), Green 13 (2/5, 3/3 da tre), Pecile 18 (4/6, 1/5 da tre, 7/8 tl), Baldasso, Gobbato, Simioni 1 (1/2 tl), Da Ros 14 (5/13, 4/4 tl), Cittadini 8 (3/4, 2/2 tl). All. Dalmasson. Note: tiri liberi 18/22, tiri da due 21/38, tiri da tre 9/22.