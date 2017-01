Auto elettriche: ricariche triplicate nel 2016, ecco i dati di Trieste

TRIESTE - A Trieste la mobilità elettrica triplica. È quanto emerge dai dati di utilizzo delle 10 colonnine di ricarica per auto elettriche posizionate da AcegasApsAmga a inizio 2015. Il consuntivo del 2016 mostra come il numero di ricariche complessivo, sia salito dalle 239 del 2015 alle 734 del 2016, con un incremento di oltre il 200%, che ha portato a una media di circa 66 ricariche mensili per colonnina. Si tratta di numeri ancora esigui in termini assoluti, ma che non lasciano dubbi circa l’apprezzamento dei triestini per questa nuova forma di mobilità. Ottimo anche l’andamento dell’energia erogata, cresciuta lo scorso anno di oltre il 400%: dal 2.030 kWh del 2015 ai 7.906 kWh del 2016. La media mensile di utilizzo di ciascuna colonnina supera i 650 kWh (nel 2015 è stata di 200 kWh/mese) su ciascuna stazione. In media 60 ricariche in un anno per colonnina.

Via Gruden a Basovizza la più gettonata

Con 237 ricariche nel 2016 la colonnina di Basovizza è la prediletta, grazie anche al traffico transfrontaliero. Via Slataper e via San Nazzario raccolgono grandi favori nei proprietari d’auto elettriche, rispettivamente con 222 e 214 ricariche.

5 nuove colonnine a Gorizia nel primo semestre 2017

Anche guardando alle stazioni di ricarica elettrica più utilizzate stiamo parlando di numeri assoluti ancora bassi. Il Gruppo Hera, tuttavia, mantiene un’ottica di medio periodo sul progetto «Hera della mobilità elettrica», infatti è pronta a rilanciare con la già pianificata installazione di 5 nuove colonnine a Gorizia nel corso del primo semestre 2017.

Le stime in crescita per la mobilità elettrica

Lo sviluppo delle colonnine di ricarica sta seguendo la diffusione dei mezzi elettrici nel parco circolante europeo. Secondo i dati GSE entro il 2030 dei circa 40 milioni di auto circolanti in Italia, circa 10 milioni (25%) sarà alimentato con un sistema elettrico integrale o misto. Un progetto costruito con attenzione alle esigenze dell’utente. Il «Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati a energia Elettrica ha previsto una fase 2017-2020 destinata al consolidamento e alla diffusione su larga scala della rete in completa interoperabilità. In questo modo il cliente AcegasApsAmga Gruppo Hera potrà rifornirsi in tutta la rete ENEL e quelle delle altre utility che stanno installando colonnine nel resto del Paese.

Una rete di ricarica a portata di… app

A oggi le colonnine di ricarica in interoperabilità sono circa 550 in Italia. È possibile ottenere informazioni utili come l’esatta localizzazione e lo stato (libera, occupata, in manutenzione). Le stesse informazioni sono disponibili anche con l’app «Heramobility», utilissima in viaggio.