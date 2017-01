Detenuto piantonato in ospedale aggredisce i poliziotti

TRIESTE - Piantonato da giorni nel reparto di diagnosi e cura dell’ospedale Maggiore di Trieste, dopo aver

distrutto già due celle del reparto di isolamento del Coroneo, il detenuto, un triestino con problemi di tossicodipendenza e salute mentale, lo scorso 22 gennaio, si è procurato alcune sbarre di ferro rompendo il letto della stanza del nosocomio dove era ricoverato e ha aggredito molto violentemente la scorta della polizia penitenziaria che lo sorvegliava.

Ha sfondato anche la porta

Gli agenti per arginare la sua furia violenta e proteggere anche gli altri ospiti del reparto e gli infermieri presenti hanno dovuto accostare la porta della stanza per impedire che colpisse qualcuno o tentasse addirittura la fuga ma lui, con una violenza inaudita è riuscito addirittura a sfondarla. A riferirlo è Federica D’Amore, segretaria regionale Ugl Polizia Penitenziaria Triveneto: «Fortunatamente l’episodio è accaduto durante il cambio turno della scorta, momento in cui erano presenti sia i colleghi che avevano terminato il servizio sia quelli che lo stavano iniziando perché altrimenti sarebbe stato impossibile frenare la furia del detenuto ed è stato comunque necessario far intervenire anche una volante della Polizia in supporto».

Solo grazie a un espediente, nascondendosi alla sua vista, è stato possibile afferrare repentinamente la

spranga di ferro con cui si era armato e sottrarla al detenuto; gli agenti hanno poi potuto bloccare

l’aggressore e farlo calmare per far intervenire il personale sanitario. Intanto due degli agenti presenti sono stati accompagnati al pronto soccorso dove sono state riscontrate rispettivamente la lussazione della spalla (guaribile in sette giorni) e la frattura della mano con 20 giorni di prognosi.

«Quello che lascia sgomenti è che - racconta la dott.ssa D’Amore - sono settimane che questo soggetto si

mostra aggressivo e gli episodi di violenza su persone e cose sono stati diversi; nel reparto di diagnosi e

cura sono attualmente piantonati due detenuti e la scorta predisposta alla loro vigilanza è assolutamente

insufficiente, soprattutto se si considera che i nostri colleghi non hanno a disposizione alcuno strumento

di contenimento e non hanno modo di difendersi da aggressioni come questa; chiediamo che la scorta

venga rinforzata e che venga verificata l’idoneità di questo reparto ad ospitare persone detenute; sono

stati momenti di panico, i colleghi si sono sentiti in difficoltà e privi di mezzi; hanno chiesto rinforzi dal

carcere ma non era disponibile nessuno e hanno dovuto chiamare i colleghi della Polizia».