Al Burlo il primo Master universitario italiano di chirurgia isteroscopica

TRIESTE - Tutelare la fertilità e ridurre le operazioni di asportazione dell'utero: sono questi gli obiettivi del nuovo Master universitario di secondo livello in chirurgia isteroscopica, che verrà avviato ufficialmente mercoledì 25 gennaio alle 12, nell'Aula magna del Burlo, alla presenza dell'assessore alla Salute della Regione Fvg, Maria Sandra Telesca, del direttore generale del Burlo, Gianluigi Scannapieco, del rettore dell'Università di Trieste, Maurizio Fermeglia, del direttore del Dipartimento di Scienze mediche dell’Università di Trieste, Roberto Di Lenarda, del preside della Facoltà di Medicina di Lubiana, Andrej Starc, e del presidente dell'Ordine dei Medici di Trieste, Claudio Pandullo.

Il Master, primo in Italia su questo tema, è organizzato dall'Università di Trieste in collaborazione con il Burlo che è ormai specializzato da anni in questo settore e si pone oggi come struttura d'eccellenza. Contestualmente verrà anche inaugurato, alle 13 nella Clinica Ginecologica del Burlo, il nuovo Servizio di Isteroscopia e Day Surgery. Si proseguirà, poi, alle 14 in Aula magna con la presentazione dell’attività del Servizio e del Master con l'intervento dei ginecologi Federica Scrimin, Francesco Mangino e Francesca Buonomo, seguita dalla Lectio Magistralis 'Isteroscopia e trattamenti conservativi della patologia uterina' del professor Claudio Crescini di Bergamo.