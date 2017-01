'Trieste 100 luoghi imperdibili': presentato il nuovo aggiornamento della app

TRIESTE - E' stata presentata il 25 gennaio, rinnovata e ampliata nei contenuti, la versione aggiornata dell'applicazione per smartphone 'Trieste 100 luoghi imperdibili', realizzata - come chiarito dall'Ansa - dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia e Mondadori-Electa, finanziata nell'ambito dei fondi Pisus.

Disponibile in tre lingue

Nata nel 2011 in collaborazione con l'azienda speciale Aries della Cciaa giuliana, come prosecuzione della guida cartacea nella collana 'Top10' della casa editrice, l'app (gratuita negli store per iOs e Android) è scritta in italiano, inglese e tedesco e appositamente pensata per l'utilizzo in mobilità.

La struttura

Dal menù principale - riporta l'Agenzia - è possibile accedere a 100 schede descrittive di altrettanti luoghi turistici triestini, con 300 fotografie, 13 itinerari, nove schede illustrate sui prodotti tipici, 250 di alberghi e ristoranti, una mappa d'insieme e sei delle zone. Vi è inoltre una sezione news che prevede l'inserimento delle notizie su eventi, offerte, anche in maniera diretta implementando le comunicazioni da parte di amministrazioni, operatori e stakeholder turistici cittadini e regionali. «Puntiamo a un a distribuzione capillare - ha commentato il presidente della Cciaa Venezia Giulia, Antonio Paoletti - ai clienti degli esercizi di ristorazione e degli alberghi, e anche ai passeggeri delle crociere in arrivo, che potranno scaricare la app direttamente sulla nave. Il futuro che diventa presente", il commento del sindaco Roberto Dipiazza, secondo cui «stiamo correndo tutti verso lo stesso obiettivo promozionale, aumentando in città i poli turistici attrattivi, come il Parco del mare e il Porto Vecchio».