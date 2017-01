Emanuele è tornato: la gioia di Matilde e l'accorato ringraziamento

TRIESTE - Un enorme sospiro di sollievo e tanta emozione per Matilde, nel riabbracciare il suo compagno. Emanuele era scomparso dalla sua casa di Trieste nei giorni scorsi. Subito la ragazza ha utilizzato i social per diffondere un appello e una richiesta d'aiuto rivolta a tutti. Il 25 gennaio la giovane ha anche sporto denuncia alle forze dell'ordine e non ha mai smesso di cercarlo e di chiedere l'aiuto di tutti, nella profonda convinzione che sarebbe tornato a casa.

Nella tarda serata del 26 gennaio la bella notizia

Emanuele è tornato: «Emanuele sta tornando a casa e sta bene! - si legge sul profilo Facebook della ragazza - per piacere fermate le ricerche di chi non segue i miei post pubblici, io non riesco a contattarvi tutti se non nell'arco di una settimana, siete tantissimi e meravigliosi! Lo ripeto fino alla nausea, ma grazie a tutti: siete stati stupendi e non mi avete mai fatto sentire sola! Non lo dimenticherò mai! Ora corro da lui! Grazie grazie grazie!»