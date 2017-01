Cinema & Moda: Collezione Primavera/Estate

TRIESTE - Prosegue al Teatro Miela la rassegna dedicata alla Moda e ai suoi più importanti ed esclusivi stilisti. Dopo la prima parte dedicata alle creazioni di Alta Moda delle maison Yves Saint Laurent, Dior, Valentino questa seconda parte è dedicata a nomi rivoluzionari ed innovativi che indagano attraverso la forma, la geometria, l’irriverenza, la creatività e la provocazione una nuova forma d’arte sempre in costante e continua evoluzione. Il pret à porter, lo street style e l’haute couture si sfidano, incrociano, incontrano in un esplosione di sperimentazione e classicità, di lusso e provocazione: Yoshji Yamamoto, Marc Jacobs Collezione Luis Vuitton, Karl Lagerfeld Collezioni Chanel, Chloé, Fendi, Alexander McQueen Haute Couture.

Mercoledì 1 febbraio ci sarà la proiezione di Notebook on Cities and Clothes di Wim Wenders, Germania Ovest/Francia 1989; 79’;

Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten

Appunti di viaggio su moda e città (Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten) è un film documentario scritto e diretto da Wim Wenders, a fine degli anni ’80, durante l’apice del suo successo. Il film narra la magia creativa dello stilista giapponese Yoshji Yamamoto, un delicato ritratto della meravigliosa arte della confezione giapponese intercalato da appunti sulla città di Tokyo in chiave futuristica e tradizionale. La moda giapponese si stava confermando di gran tendenza (tutt’ora in voga e raffinata), per l’estrema ricerca dei tessuti, la sperimentazione dei materiali, il minimalismo da un lato e l’eccesso dall’altro, l’uso di forme stilizzate proiettate nel futuro ma anche l’uso di crinoline e pizzi, ampiezze geometriche ispirate alla tradizione, gioco di colori e collezioni monocolore: attraverso i nomi di Yoshi Yamamoto, Issey Miyake, Rei Kawakubo e Junya Watanabe (Comme des Garçons). Il film è presentato in versione originale con sottotitoli italiani.